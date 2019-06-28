İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

17 ünite kan bağışladı, bronz madalya aldı

Türkeli ilçesine bağlı Gencek köyünde yaşayan Ali Demir, Kızılay Kan Bankasına 17 ünite kan bağışında bulunması nedeniyle bronz madalya ile ödüllendirildi.


Uzun yıllar Kızılay Kan Merkezine kan bağışında bulunan Ali Demir'e teşekkür belgesi ve bronz madalya verildi. 17 kez kan bağışında bulunan Ali Demir, "3 kez daha kan verdiğimde gümüş, 35 sefer verdiğimde altın madalya almayı hedefliyorum. Her Türk vatandaşını Türk Kızılayına kan vermeye davet ediyorum. Sağlıklı olan herkesin kan vermesi insanlık görevidir. Hem de sağlıklı yaşamak için düzenli olarak kan veriyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.