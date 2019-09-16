2. el otomotiv piyasasında hareketlilik

Son dönemlerde emlak ve otomotiv sektörünün durma noktasına gelmesi sebebiyle alıcı ve satıcıların sıkıntılı zamanlar yaşadığı günlerin yavaş yavaş düzelmeye başladığı belirtildi. Kur ve faiz oranlarının artış göstermesiyle özellikle sıfır otomotivdeki fiyat artışları vatandaşı ikinci el otomobil almaya yönlendirdi. Ancak ikinci el otomotiv fiyatlarının da yüksek olması otomotiv sektöründeki alım satım işlemlerini durma noktasına getirdi. 15 Eylül 2019 Pazar günü Sinop'un tek ikinci el otomotiv pazarına gelen satıcılar sektörün yavaş yavaş hareketlenmeye başladığını belirterek, satışların geçmiş haftalara göre artış gösterdiğini söylediler. Her marka ve fiyat aralığında aracın bulunduğu herkesin arabasını satabileceği Erfelek yolu üzerindeki ikinci el oto pazarı pazar günleri sabah 07.00'de açılıp 13.00'e kadar sürüyor.