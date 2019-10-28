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2. Geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü

Sinop il genelindeki doğa spor kulüpleri ve grupları tarafından katılım sağlanan Cumhuriyet Yürüyüşü’nün 2.

Sinop il genelindeki doğa spor kulüpleri ve grupları tarafından katılım sağlanan Cumhuriyet Yürüyüşü'nün 2.'si gerçekleşti.


Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıldönümü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe 150 kişi katıldı. Geçen yıl Ayancık'ın dağlık bölgelerinde yapılan Cumhuriyet Yürüyüşü, bu yıl Gerze ilçesinde yapıldı. Yeşil Gerze Dağcılık ve Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen yürüyüşe, Ayancık Doğa Sporları, Yeşil Gerze Dağcılık ve Spor Kulübü, Boyabat Yürüyelim Arkadaşlar Grubu, Sinop Orman Spor Gençlik ve Doğa Sporları Grubu, Alaçam Doğa Sporları Grubu, Durağan Doğa Sporları Grubu ekibi katıldı.


Yürüyüşün sonunda sporculara katılım belgeleri verilerek, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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