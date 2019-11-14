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2. Lakerda Festivali 15 Kasım'da başlıyor

Türkiye’nin önemli balıkçılık merkezlerinden biri olan Sinop’ta, sıkça yapılan tuzlu balık lakerdayı festivale taşıyor.

Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezlerinden biri olan Sinop'ta, sıkça yapılan tuzlu balık lakerdayı festivale taşıyor.


Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Lakerda Festivali'nin, 15-17 Kasım tarihlerinde ikincisi yapılacak ve balıkçılar en iyi tuzlu balığı yapmak için mücadele edecek. Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, geçen yıl yapılan Lakerda festivali'nin büyük ilgi gördüğünü, bu yıl yapılacak yarışmanın ise daha kapsamlı ve daha renkli geçeceğini ifade etti. Çobanoğlu, “Sinop'un balıkçı kenti olması, deniz kültürünün tekrar yaşatılması için birçok etkinliği bir arada buluşturuyoruz. Bu yıl düzenlediğimiz ikinci Lakerda Festivali'ni, geçen yıla göre çok daha farklı hale getiriyoruz. Bu yıl, birçok etkinliğe imza atacağız. Sergilerden tiyatroya, seminerden yürüyüşlere çok daha hareketli geçecek bir festival kurguladık. Tüm halkımızı 2. Lakerda Festivali'ne bekliyoruz” dedi.

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