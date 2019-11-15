2. Lakerda Festivali başladı

Deniz kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen Lakerda Festivali'nin ikincisi Sinop'ta başladı.

Balıkçı kenti Sinop'ta sık yapılan ve çok sevilen tuzlu balık Lakerda Festivali'ne taşındı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Lakerda Festivali'nde balıkçılar en iyi tuzlu balığı yapmak için mücadele ediyor.

Festivalin ilk günü geçmişten günümüze Sinop ve Sinop'ta balıkçılık konulu fotoğraf sergisi ile başladı. Mutfakta ise aşçılar, balık yemeklerini vatandaşlara anlatarak seyre sundular.

Akşam saatlerinde düzenlenen kokteyl ile açılışı yapılan 2. Lakerda Festivali'ne sanattan siyasete birçok ünlü isim katıldı.

Açılış konuşmasında Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu; “Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Lakerda Festivali'ne katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ederiz. Festivalimizin çok yoğun ve dolu etkinliklerle kurguladık. Katılanların günlerinin dolu dolu geçeceğini temenni ediyoruz” dedi.

Ardından konuşma yapan Sinop Vali Yardımcısı Murat Girgin ve Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Hakan Sönmez, festivale katılan misafirlere teşekkür ederek yarışmacılara başarılar diledi.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından Vali Yardımcısı Girgin ve Belediye Başkan Yardımcısı Sönmez, sergiyi gezerek ürünler hakkında bilgiler aldı.