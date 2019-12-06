25. Gezici Film Festivali, ikinci durağı Sinop'ta

Gezici Film Festivali başladı.

Ankara Sinema Derneği tarafından düzenlenen, Sinop Belediyesi ve Telvin Sanat Akademi'nin katkısıyla Sinop Halk Eğitim Merkezi'nde başlayan 25. Gezici Film Festivali, yoğun ilgi gördü.

Açılış konuşmasını yapan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “25. Gezici Film Festivali'nin ikinci durağı olan Sinop'tayız. Bizi bu anlamlı günde yalnız bırakmayan derneklerimize ve birazdan gösterimleri başlayacak olan filmlerin oyuncularına aramızda oldukları için teşekkür ediyoruz. Tüm Sinop halkı olarak onları Sinop'ta misafir etmekten onur duyuyoruz” ifadelerini kullanıd.

Ayrıca Sinop'un sinema salonu olmayışına ve bununla ilgili çalışmalar yürütmek istediğine değinen Başkan Ayhan, “Bir de bundan 35-40 yıl önce Sinop, hem yazlık hem de kışlık sineması olan bir şehirdi. Bugün maalesef bir sinema salonu bile olmayan bir kent olduk. Bundan bir Sinoplu olarak büyük bir üzüntü duyduğumu ifade ediyorum. Bununla ilgili iş adamlarımız birkaç girişimde bulundular ama başarılı sonuç alamadık, hala sineması olmayan bir kentiz. Bunu çözmek de biz yerel yöneticilere düşüyor. Ticaret ve Sanayi Odası ile bir araya gelerek Sinop'un bu eksikliğini de gidermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Türkiye'nin en çağdaş, en modern kenti olduğumuzu iddia ediyorsak, sanatla bağımızı koparmamak adına sinema salonuna da kavuşmamız gerekiyor” dedi.

Ardından açılışta sahnelenecek olan Soluk adlı filmin yönetmeni Özkan Yılmaz, filmin başoyuncuları Emrullah Çakay ve Uğur Polat, sahneye çıkarak seyircileri selamladı.