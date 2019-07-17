3. Geleneksel Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası başladı

Aralık 2016'da İstanbul'da meydana gelen hain terör saldırısı sonucu, henüz 19 yaşında hayatını kaybeden Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Mustafa Berkay Akbaş anısına, Sinop Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası başladı.

Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası'na il dışından katılan toplam 32 takım, Berkay Akbaş'ın anısına mücadele etmeye başladı. Aşıklar Caddesi Barış Manço Parkı'nda bulunan amfide başlayan turnuvaya Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Mustafa Berkay Akbaş'ın babası Salim Akbaş, annesi Zeynep Akbaş ve vatandaşlar katıldı. Yoğun katılımın gözlendiği turnuvada başlama atışını baba Salim Akbaş ve anne Zeynep Akbaş yaptı.

Burada turnuva öncesi açıklamalarda bulunan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan terörü lanetleyerek, “Sinop, Mustafa Berkay Akbaş'a sahip çıkıyor. Bu gibi etkinliklerin düzenlenmesi bizi çok mutlu ediyor” dedi.