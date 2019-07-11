3. Geleneksel Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası düzenlenecek

Aralık 2016 tarihinde İstanbul'da meydana gelen hain terör saldırısı sonucu, henüz 19 yaşında hayatını kaybeden Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Mustafa Berkay Akbaş anısına, Sinop Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası'ının üçüncüsü 16 Temmuz 2019 Salı günü başlayacak.

M. Berkay Akbaş'ın doğum günü olan 16 Temmuz tarihinde başlayacak olan bu anlamlı organizasyonda; il ve il dışından katılacak kadınlar ve erkekler kategorilerindeki toplam 32 takım, Berkay Akbaş'ın anısına mücadele edecek. 16 Temmuz 2019 günü saat 17.30'da, Aşıklar Caddesi Barış Manço Parkı'nda bulunan amfide başlayacak olan turnuva üç gün boyunca devam edecek.

3. Geleneksel Berkay Akbaş Organizasyon Tertip Komitesi adına açıklamalarda bulunan Anılcan Acun, Berkay Akbaş'ın anısını yaşatmak için, doğum günü olan 16 Temmuz tarihinde bu anlamlı organizasyonu planladıklarını belirterek, "Turnuvamıza bu yıl 16 kadın 16 erkek olmak üzere toplam 32 takımın katılması planlanmıştır. Kadınlar kategorisinde kontenjanlar dolmuş olup, erkekler kategorisinde kayıtlarımız devam etmektedir. Turnuva süresince günün maçları 17.30'da başlayacak olup, o gün için belirlenen tüm müsabakalar tamamlanana kadar devam edecektir. Berkay Akbaş kardeşimizin Fenerbahçe taraftarı olması sebebiyle, geçtiğimiz yıl turnuvanın final gününe Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u davet etmiştik. Ali Koç, daha önceden belirlenmiş toplantı ve randevularından ötürü turnuvamıza katılamamış fakat Akbaş ailesine hediye edilmek üzere bir mektup ve imzalı bir forma göndermişti. Ali Koç'u bu yıl da turnuva için ilimize davet ettik. Yine daha önceden belirlenen toplantı ve randevularından ötürü turnuvaya kendisinin katılamayacağını, fakat Fenerbahçe Spor Kulübü adına THY Euroleague şampiyonu olan Fenerbahçe Basketbol A Takımı İdari Menajeri Cenk Renda'nın turnuvanın final gününde bizleri yalnız bırakmayacağını belirten bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Turnuvamızın final gününde Cenk Renda'nın da aramızda olacağını belirtmek isterim. Berkay Akbaş kardeşimizin adını ve anısını yaşatmak adına düzenlemiş olduğumuz bu anlamlı organizasyona tüm basketbol severleri ve bütün hemşerilerimizi beklediğimizi belirtiyorum" şeklinde konuştu.