3 gündür haber alınamayan kişi evde uyurken bulundu

Sinop'ta kendisinden üç gündür haber alınmayan kişinin evine giren ekipler, şahsı uyurken buldu. Ekipler şahsı uyandırınca şaşkınlıkla neden geldiklerini sordu.

Olay, Tersane mevkisi Derin Boğaz Ağzı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 3. katında yaşayan İ.U.'dan 3 gündür haber alamayan yakınları durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çilingir vasıtasıyla kapıyı açan ekipler, evde yaptığı kontrolde İ.U.'yu yatağında uyurken buldu.

Ekiplerin uyandırdığı şahıs, şaşkınlık içerisinde evine giren kalabalığa ne olduğunu sordu. Kendisini merak eden yakınlarının ihbar ettiğini söyleyen ekiplere kendi isteğiyle evinden çıkmadığını ve telefonlara da uyuduğu için cevap veremediğini söyledi.