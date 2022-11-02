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45 yaşındaki eski polis pansiyonda ölü bulundu

Sinop’ta 45 yaşındaki eski polis, kaldığı pansiyonda ölü bulundu.

Sinop'ta 45 yaşındaki eski polis, kaldığı pansiyonda ölü bulundu.


Olay, saat 15.00 sıralarında Tersane mevkisindeki 3 katlı pansiyonun 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir pansiyonda kalan İzzet Gökhan Kara'ya (45) ulaşamayan yakınları durumu 112'ye bildirdi. Pansiyona gelen ekipler, Kara'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Kara'nın cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Sinop Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kara'nın eskiden polis memuru olduğu ve meslekten ihraç edildiği öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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