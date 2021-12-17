48 yıllık Sinop Belediyesi binası yıkılıyor

Sinop'ta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına başlanan Sinop Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında 48 senelik Sinop Belediyesi binası yıkımına başlandı.

Sinop Kent Meydanı Projesi kapsamında tarihi kale surlarının önünde bulunan binaların yıkılarak Sinop'un yeni bir yeşil alana kavuşacağını belirten Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Yıkılacak binaların içerisinde yer alan, 1973 yılından beri hizmet veren belediye hizmet binamızda yıkıma başlandı. Çok kısa bir süre önce belediye hizmet binamızı Bostancılı Mahallesi'ne taşıdık. Vatandaşlarımızın ulaşımla ilgili sıkıntılar yaşayabileceği, hizmet alma noktasında bir takım engellerle karşılaşabileceğini düşünerek şehir içerisinde bir ek hizmet binası yapmayı uygun gördük. Ve hemen kentin merkezinde Sakarya Caddesi Tütüncü Sokak üzerinde bir belediye ek hizmet birimi oluşturduk. Bu birim dediğim gibi Sakarya Caddesi'nde vatandaşlarımızın çok kolaylıkla ulaşabilecekleri bir noktada” dedi.