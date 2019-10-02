5 yıllık stratejik plan kabul edildi

Gerze Belediyesi meclis toplantısında beş yıllık stratejik plan oy birliğiyle kabul edildi

Gerze Belediyesi Ekim Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Cevat Şensoy'un başkanlığında tüm meclis üyelerinin eksiksiz katılımıyla gerçekleşti. 2020-2024 stratejik planlar için önceden hazırlanmış olan kitap tüm belediye meclis üyeleri tarafından incelenerek, planların kabulü için meclise sunuldu.

Oylamadan önce Belediye Başkanı Cevat Şensoy, "2019-2024 yıllarını kapsayan stratejik planımızı hazırlayarak çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Birlikte başladığımız bu yolculukta hayata geçireceğimiz 42 projeyle ilçemizi hak ettiği modern ve çağdaş seviyelere çıkartmak için çalışacağımızı belirtmek isterim. Yerel yönetimlerin kamu yönetiminde son derece özel bir o kadar da önemli bir yere sahip olduğu bilincinden hareketle, ilke ve değerlerimizden ödün vermeden ilçemizin gelişimi temel hak ve ihtiyaçları göz önüne alarak ve eksikleri belirleyerek hazırladığımız bu stratejik planımızda, önümüzdeki beş yıllık süreçte yapılması planlanan hizmet faaliyet ve projeler ile bu kapsamda kullanılacak kent kaynakları hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır” dedi.

Şensoy, belediye içindeki çalışan ekibinin son derece donanımlı ve tecrübeli olduğunu belirterek el birliği ile önümüzdeki dört yıl içinde tüm projeleri hayata geçirmek için daha çok çalışılacağını belirtti. Ek gündem maddesi olarak servis plakası almak isteyen vatandaşların, 10 yaş sınırlamasına takılmaması için yaş sınırlamasının 15'e çıkartılması oy çokluğu ile kabul edildi.