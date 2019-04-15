53 yıldır eserlerini gelecek kuşaklara aktarmak için çalışıyor

Sinoplu Heykeltıraş Eşref Baş, resmin bütün dallarında çalışmasının olduğunu belirterek; “Grafik, seramik ondan sonra resim, heykel, baskı teknolojileri, tipo, ofset, serigrafi bu tekniklerde de çalışmam oldu. Vitray çalışmalarım var. Dolayısıyla doya doya 53 yıldır bu işin içindeyim. Durmadan çalışıyorum. Ben aynı zamanda araştırmacı bir kişiyim. Yani resim, seramik, grafik yaparken bu dalların teknolojik eksiklikleri oluyor. Veya sanat akımları açısından eksiklikleri oluyor. Ben o konuda da sürekli araştırma yapan bir kişiyim. Her yılda kendimce yeni buluşlarım oluyor. Mesela seramikte lacivert kobalt rengi Türkiye'de bulan ve en kaliteli yapan bendim yıllardır. Heykelde de Amerikan kili dediğimiz yurt dışından gelen malzemeyi, Türkiye'de yapan yok. Ben bunu neden yapamam diye bunu daha kalitelisini Türkiye'de kendim keşfettim. Polyester ile ilgili çalışmalarımız var heykelde. Ben genelde büyük işler yapan bir insanım. Yani büyük heykeller yapmayı seviyorum. Ama o tekniği tutturabildin mi daha iyisi nasıl olur diye yaklaşık 6 aylık bir çalışmamın sonucu ondada başarılı oldum. Neticeyi elde ettim” dedi.