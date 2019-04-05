İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

57 yıllık hukukçu

Sinop’ta yaşayan ve avukatlık yapan 80 yaşındaki Yalçın Oğuz, 57 yıldır hukukun içinde olduğunu belirtti.

Sinop'ta yaşayan ve avukatlık yapan 80 yaşındaki Yalçın Oğuz, 57 yıldır hukukun içinde olduğunu belirtti.


Avukat Yalçın Oğuz 57 yılının hukukun içerisinde geçtiğini belirterek, “Sinop Barosu'nun en eski avukatlarındanım. Hukukun içinde geçen sürem 57 yıl. Bunun 7 yılı hakimlikte geri kalan 50 yılda avukatlık içindeyim. Sinop'un ilk baro başkanıyım. Mücadeleye hukuk içerisinde devam ediyoruz. Fakat bugün avukatlık kanununun yeterli olmadığına inanıyorum. Gönül ister ki hakimiyle, savcısıyla, avukatıyla ve bütün çalışanlarıyla tüm adliyenin birlik ve beraberlik içinde ve hepsinin bir bütün olduğunu bilerek bir çalışma ortamına girmesi” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.