80 günde tamamlanan Ayancık Terminal Köprüsü hizmete açıldı

Sinop'ta yaşanan sel felaketi sonrası tahrip olan köprünün kontrollü şekilde yıkılarak aynı bölgede yükseltilen dört açıklıklı toplam 110 metre uzunluğundaki Terminal Köprüsü 80 günde tamamlanıp Ulaştırma ve Altyapı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle hizmete açıldı.

Törende konuşma yapan Bakan Adil Karaismailoğlu konuşmasına afette hayatını kaybedenlere rahmet, yaralanan ve yakınlarını kaybeden vatandaşlarıma şifa ve sabır dilekleri ile başladı. Kastamonu, Bartın ve Sinop illerini kapsayan afeti ‘eşi benzeri görülmemiş, son yılların en büyük afeti' olarak nitelendiren Bakan Karaismailoğlu devletin tüm imkanlarıyla bölgeye yardıma koştuğunu dile getirdi.

Afetten bugüne yapılan çalışmalara değinen Karaismailoğlu, “Ateş düşen her hanede dertleri dinledik, çözüm ürettik. 2 bin 779 vatandaşımızı kara, hava ve denizyoluyla tahliye ettik. Selde denize akan ve deniz trafiğini tehlikeye düşüren 64 bin 700 metreküp tomruğu, ilk defa uyguladığımız römorkörlerle çekilen çelik ağ sistemi ile denizden topladık. Türkeli-Çatalzeytin arasında vatandaşlarımızın ulaşımını helikopterlerle sağladık. Hemen arabalı vapur getirerek Türkeli-İnebolu arasında arabalı seferler düzenledik. Yaşanan sel felaketinde; Kastamonu, Bartın ve Sinop illerindeki toplam bin 228 kilometrelik yol ağımızın 115 kilometrelik bölümü hasar gördü. Üç ilimizde köprülerimiz yıkıldı. Yollarımız hasar gördü. Hasar gören köprülerimizin alternatiflerini bir iki gün içinde açtık. Bölgedeki ulaşımın devamlılığı için yıkılan köprülerin yerine, 48 saat içerisinde prefabrik menfezlerle geçici köprüler yaptık. Mobil çelik köprülerle ulaşımı acilen sağladık. Selin ertesi gününden itibaren ulaşımı başlattık. Bağlantı ve servis yollarını kısa sürede hizmete aldık. Selin hemen ardından, hasarların giderilmesi, ulaşımının çok daha iyi ve kaliteli şekilde yapılması amacıyla, 1'i Bartın'da, 2'si Sinop'ta ve 7'si de Kastamonu'da olmak üzere, 10 ayrı yol ihalesi yaptık. Yıkılan Çatalzeytin Köprümüzün yerine, çok daha uzun ve ayak açıklıkları çok daha geniş, statik anlamda çok daha güçlüsünü 52 gün gibi rekor bir zamanda inşa ederek, bir ay önce 28 Ekim'de hizmete açtık” dedi.

Devam eden çalışmalar hakkında ise, “Bugün de hep birlikte yıkılan köprülerimizden; Ayancık Terminal Köprüsü'nü açıyoruz. Diğer çalışmalarımıza aynı hız ve yoğunlukta devam edeceğiz. Kumluca 2 Köprüsü'nü, Kavlakdibi Köprüsü'nü önümüzdeki günlerde, Şevki Şentürk Köprüsü'nü 20 Aralık'ta ve Azdavay Köprüsü'nü de 30 Aralık'ta tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunacağız. Köprülerimizle birlikte Kastamonu'da; Kastamonu-İnebolu Yolu ve Devrekani-Çatalzeytin Yolu, Devrekani - Bozkurt yolları ile birlikte, Ağlı-Azdavay ayrımı-Şenpazar yolunun muhtelif kesimlerinde yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Sinop'ta; köprülerle birlikte, Boyabat-Ayancık arasında dolgu çalışmaları ile birlikte, İkisu Köprüsü ile birlikte Yenikonak arası, Ayancık-Türkeli arası, Sinop-Ayancık arası ve köy yollarında onarım ve yapım çalışmaları aynı şekilde devam ediyor. Bartın ilimizde ise; Kavlakdibi, Kirazlı, Kumluca-1, Kumluca-2 yapımı ile birlikte Kozcağız-Kumluca-Abdipaşa Yolu sel hasarları yapım işlerimiz büyük bir hızla sürüyor” diye konuştu.

Açılışı yapılan köprünün hayırlı olması temennisinde bulunan Karaismailoğlu, “Bugün açılış programını onurlandırdığınız Ayancık Terminal Köprüsü, 4 açıklıklı ve 110 metre uzunluğunda. Yapımına 5 Eylül'de başladığımız köprümüzü, 80 gün gibi kısa bir sürede tamamladık. Köprümüzün hizmete girmesiyle birlikte, Ayancık ilçemizin iki yakasındaki ulaşım çok daha rahat, güvenli ve hızlı olacak. Ayancık Terminal Köprümüz, siz değerli Ayancıklara hayırlı uğurlu olsun. Çok yakında, Kumluca, Kavlakdibi, Şevki Şentürk ve Azdavay köprülerinin açılışlarında beraber olmak üzere, sizlere selam ve muhabbetlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu açılış sonrası yanındakilerle beraber köprüyü yürüyerek geçti. Karşı yakadaki pazar yerini ziyaret etti. Vatandaşların fotoğraf çektirme taleplerini kırmadı. Daha sonra düzenlenen hamsi festivaline katıldı. Izgaranın başına geçen Karaismailoğlu hamsi kızarttı ve Karadeniz hamsisinin tadına baktı.