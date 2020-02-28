İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

9 yıl sahte kimlikle dolaşan zanlı tutuklandı

Sinop’un Türkeli ilçe otogarında polis tarafından yapılan uygulamada sahte kimlik gösteren şahısın 8 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

Sinop'un Türkeli ilçe otogarında polis tarafından yapılan uygulamada sahte kimlik gösteren şahısın 8 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.


Alınan bilgiye göre, Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe otogarında uygulama yaparken, sahte kimlik gösteren şahsın yapılan araştırma sonucu 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan B.T.(50), 9 yıldır kardeşinden aldığı ehliyeti kendisine göre düzenleyerek kullandığı ortaya çıktı. Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sinop E Tipi Cezaevine konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.