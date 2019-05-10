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Abdest alırken parasını çaldılar

Sinop’un Gerze ilçesinde camide abdest alan bir vatandaşın bin 500 lira parası çalındı.

Sinop'un Gerze ilçesinde camide abdest alan bir vatandaşın bin 500 lira parası çalındı.


Olay, saat 12,30 sıralarında ilçe merkezinde bulunan Merkez Cami'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cuma namazı için camiye gelen eski Şeyhli Köyü Muhtarı Mehmet Şahin, ceketini çeşme başına asıp abdest almaya başladı. Mehmet Şahin, abdest aldıktan sonra astığı ceketini giydi. Ceketinin cebini kontrol eden Şahin, poşet içinde bin 500 lira bulunan paranın yerinde olmadığını fark etti.


Parasının poşet içinden alınarak sadece cebinde poşetin bırakıldığını belirten eski muhtar böyle bir şeyin kabul edilemez olduğunu belirterek, konuyla ilgili polise giderek şikâyette bulundu.


Polis olayla ilgili çevredeki kameraları incelemeye başladı.

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