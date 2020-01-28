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Aç kurtlar köpeği yedi

Sinop’un Erfelek ilçesinde köye inen kurt sürüsü saldırdıkları köpeği parçalayıp yedi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde köye inen kurt sürüsü saldırdıkları köpeği parçalayıp yedi. Köpekten geriye kafası ve iskeleti kaldı.


Olay, Erfelek ilçesine bağlı Atbakı köyünde meydana geldi. İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan Atbakı köyüne inen kurtlar, bir sokak köpeğine saldırdı. Kurtlar, parçaladıkları köpeği iskelet haline getirinceye kadar yedi. Köpekten geriye kafası ve kuyruk kısmı ile iskeleti kaldı. Köpeğin iskeletinin bulunduğu yerde kan ve boğuşma izleri dikkat çekti.

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