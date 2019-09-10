Acar: “Elimizdeki cevherleri mücevhere dönüştürelim”

Hüseyin Acar, öğretmenlere seslenerek, “Çocuklarımız bizim elimizdeki birer cevher ve bu cevherleri mücevhere dönüştürelim” dedi.

Genel Müdür Dr. Hüseyin Acar, Sinop Gerze Haşim Zehra Tarı Ortaokuluna ziyaret gerçekleştirdi. Hüseyin Acar'ı, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdür Nazım Aksu, Milli Eğitim Şube Müdürleri Yalçın Kurt ve Zafer Akkuş'u, Okul Müdürü Murat Balcıoğlu, Müdür Yardımcısı Hakan Yenice ve okul öğrencileri karşıladı. Öğrenciler okullarına ziyarete gelen Acar'a çiçek takdiminde bulunurken, aralarında bir süre sohbet gerçekleşmesinin ardından öğretmenler odasında, okul müdür, müdür yardımcısı, öğretmen ve personellerle birlikte toplantı düzenlendi.

İlk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız yeni eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olmasını dileyerek, önümüzdeki yıllarda da ellerinden gelenin en iyisini yapmak için çalışacaklarını belirtti.

Hüseyin Acar ise eksiklikler varsa bunları konuşmak, değerlendirmek için geldiklerini söyleyerek soru ve sorunları olan öğretmenlerin düşüncelerini ifade etmesi gerektiğini söyleyerek tüm öğretmenlere söz hakkı verdi.

Başta Okul Müdürü Murat Balcıoğlu, okulun tarihçesi ve günümüzle ilgili bilgiler aktarırken, öğretmenler kendi bölümleriyle ilgili eksikler ve tamamlanması gerekenler noktasında görüş ve isteklerini dile getirdiler.

Acar, Haşim Zehra Tarı Ortaokulunun yanında restore edilen ek binada yapılacak olan resim ve müzik atölyelerinde yeterli materyallerin sağlanması noktasında düşüncelerini ifade eden öğretmenlere, gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.

Öğrencilerin her dalda eğitimine önem verilmesi gerektiğini belirten Acar, “Yaptığımız iş sabır ve şefkat istiyor. Bunlar içimizde varsa başarılı oluyoruz. Aldığımız ücretleri hak etmemiz gerekiyor. Önemli olan iyi niyet ve diyalog” diye konuştu.

“Elimizdeki cevherleri mücevhere dönüştürelim”

Acar şöyle devam etti: “Çocuklarımıza akademik başarı kadar hayat becerisi alanında da eğitim vermeliyiz. Yaptığımız iş bir bütün, çocukların iyi bir okuyucu olması ve okuduğunu anlaması lazım, okuduğunu anlayan çocuk matematiği de anlar. Çocuklarımız bizim elimizdeki birer cevher ve bu cevherleri mücevhere dönüştürelim.”

Acar, öğrencilerin vakti dolu dolu değerlendirmeleri gerektiğini belirterek, çocukların televizyon, telefon, tablet gibi teknolojik aletlerden biraz daha uzak tutulması gerektiğini vurguladı.

Meslektaşlarını sosyal medya paylaşımları konusunda uyardı

Okullardaki eksiklerin, ihtiyaçların tamamlanması ve ileriye dönük projelerle ilgili konuşmaların yanı sıra Acar, kamu görevlilerinin özellikle öğretmenlerin sosyal paylaşım sitelerinde yaptığı paylaşımlara dikkat etmesi konusunda uyardı.