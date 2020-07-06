Acar: "İz bırakmak istiyorum"

Belediye Başkanlığı görevinde bir buçuk yılı geride bırakan Başkan Acar Dikmen, çalışmaları hakkında bilgi aktardı. Başkan Acar siyasette yeni olduğunu hatırlatarak, “Dikmen için yeni projelerimiz var. Dikmenlilerin keyifli vakit geçirebilecekleri sosyal alanları ilçemize kazandırmak için çalışıyoruz. Dikmenliler için sosyal tesis çok önemli. Çevresi aydınlatılmış, içerisinde basket sahası, voleybol sahası, yürüyüş yolu ve kondisyon aletleri olan bir sosyal tesisi Dikmene, Dikmenlilere kazandırmaya çalışıyoruz. Bu tesisin içerisine küçük butik dükkânlar yapacağız. Bu butik dükkânlarda da köylülerimizin el emeği olan organik ürünlerini satabilmelerini sağlayacağız" dedi.

Devam etmekte olan projeler hakkında da bilgiler veren Başkan Acar, “Dikmen Belediyesi olarak ilçemiz Babalıoğlu Mahallesi'ne Yakuplu köyünden su getirmek için çalışmalarımızı başlattık. Buraya 50 metre drenaj, 4 bin metre 75' lik boru ile içme suyu irsaliye hattı çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu konuda iş makinesi ve eleman noktasında belediyemiz, boru alımı noktasında ise İller Bankası destekli çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. YEDAŞ'la yapılan protokoller gereği ilçemizde kötü bir görüntüye neden olan ve yine tehlike arz eden elektrik kabloları yerin altına alındı. Entegre Sağlık Ocağı Merkezinin de en kısa sürede Dikmenlilere hizmet etmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ayrıca yatılı imam hatip okulumuzun inşaatı da hızla ilerlemekte ve bir sonraki eğitim-öğretim dönemine yetiştirilmesi noktasında çalışmaktayız. İşte bütün bu yatırımlar sonucunda Dikmen ilçesi daha yaşanabilir bir ilçeye dönüşecektir” diye konuştu.