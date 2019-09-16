Adabaşı mevkisine atılan çöpler rahatsızlık veriyor

Sinop'un Adabaşı mevkisinde kimliği belirsiz kişilerce atılan inşaat malzemeleri, plastik boru, çuval, masa, çöp poşetleri gibi çeşitli çöplerin yol kenarlarına ve yeşillik alanlardaki çöpler, deniz manzarası izlemek için bölgeyi ziyaret edenleri rahatsız ediyor. Konuyla ilgili vatandaşlar, “Bunlar çoğunlukla inşaat, hafriyat malzemeleri. Belediyenin çöplüğü yakındayken bu bölgelere atılması bizi çok rahatsız etti. Doğayı bozuyorlar. Adabaşı bölgesi rezalet durumda” dediler.

“İş yine belediyeye kalıyor”

“Burada suçu kimse belediyeye atmasın” diyen vatandaşlar, devamında; “Bunu görenler belediyeyi şikayet ediyor. Kesinlikle belediyenin suçu yok, çöpleri buraya atanlar siz veya biz yani vatandaşlardır. Ama bunun yapılması kesinlikle doğru değil. Hele bu derecede hafriyat çöpü olan kişilerin bunları atacağı yerin belli olması gerek, böyle doğaya atmamaları lazım. Böyle devam etmemeli, herkesin duyarlı olması gerekiyor” diye konuştular.