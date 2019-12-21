Sinop'ta, Afet ve Acil Durum M?d?rl???nce hayata ge?irilen "AFAD G?n?ll?l?k Projesi" bilgilendirme toplant?s? d?zenlendi.

Sinop ??retmenevi ?ok Ama?l? Salonunda d?zenlenen programda konu?an AFAD ?l M?d?r? ?mit ?nal, AFAD G?n?ll?l?k sistemi hakk?nda bilgiler verdi. Devam?nda AFAD G?n?ll?lerinin i?levlerinden bahseden ?nal, ?AFAD G?n?ll?leri ile ama?lanan; afet ?ncesinde, afet esnas?nda ve afet sonras?nda ihtiya? duyulan alanlarda g?n?ll?ler yeti?tirilerek afetin her evresinde etkin ?ekilde ?al??malar? sa?lanmas? ve b?ylece toplum afet ve acil durumlara daha diren?li hale getirilmesidir? dedi.

Ard?ndan End?stri M?hendisi ?zge ?zbek taraf?ndan AFAD G?n?ll?l?k sistemi hakk?nda sunum ger?ekle?tirildi. ?zbek, AFAD g?n?ll?s? olmak isteyenlerin e-devlet ?zerinden ba?vuru yap?labilece?ini belirtti.

Program?n sonunda Sinop Valisi K?ksal ?akalar da bir konu?ma yapt?.

Programa Vali Yard?mc?s? Murat Girgin, ?l Sa?l?k M?d?r? Mehmet Er?an, ?l Milli E?itim M?d?r? Ercan Y?ld?z da kat?ld?.