Afet bölgesine giden Türkeli itfaiyesi, tır yangınını büyümeden söndürdü

Deprem bölgesine arama-kurtarma çalışmalarına giden Sinop'un Türkeli itfaiye ekipleri, Sivas karayolunda yine deprem bölgesine giden iş makinesi yüklü tır alev alması sonucu meydana gelen yangına anında müdahale ederek, muhtemel bir facianın önüne geçti.

Türkeli ilçesinden 8 Şubat'ta deprem bölgesine uğurlanan Türkeli itfaiye ekipleri, gece saat 04.00 sıralarında iş makinesi yüklü bir tırın alev alması sonucu çıkan yangına anında müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Sivas şehir merkezi girişinde, afet bölgesine giden iş makinesini taşıyan tırın çekici kısmında lastik tutuşması sonucu yangın meydana geldi.

Adıyaman bölgesine arama kurtarma çalışmasına giden Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri, yakınlarında yaşanan bu olaya anında müdahale etti. Müdahale esnasında yol uzun bir süre trafiğe kapalı kalırken, yangın büyümeden söndürüldü.