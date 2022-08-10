Afetin yıldönümünde Sinop'ta çalışmalar sürüyor

11 Ağustos'ta Ayancık ve Türkeli ilçelerinde yaşanan sel sonrası zarar gören köylerde çalışmaların sona yaklaştığı belirtildi.

Geçen yıl Batı Karadeniz'de yaşanan selde Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde köy yolları, köprü ve menfezlerde oluşan tahribatların giderilmesi için başlatılan bakım ve onarım çalışmalarında sona yaklaşıldığı belirtildi. Sinop'ta sel yaşayan ilçelerde malzemeli bakım, dolgu, tahkimat ve sanat yapıları projelerinin devam ettiği, birçok projenin de ihale aşamasında olduğu vurgulandı.

Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, “39 köyümüzün içme suyu projesi ihalesi çalışmalarının 15'i tamamlanmış, 24 köyümüzde çalışmalar hızla devam etmektedir. Bunların yanında yine Ayancık ilçemizde 56 menfez ve sanat yapısı ihalesinin 15 adedi tamamlanmış diğerlerinin çalışmaları ise devam ediyor. 250 km stabilize yolumuzun 75 kilometresi tamamlandı, kalan kısımlarımızda ara vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Ayrıca Çınkıl, Türkeli'de 15 köyün içme suyu projesinde ihalesi çalışmalarının 4'ünün tamamlandığı, 11 köyde çalışmaların halen sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.