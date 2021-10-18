İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ağabeyi tarafından kazara vurulan çocuk toprağa verildi

Sinop’ta 15 yaşındaki ağabeyi tarafından silahla kazara vurulan 13 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı.

Sinop'ta 15 yaşındaki ağabeyi tarafından silahla kazara vurulan 13 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı.


Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Çarşak köyünde 15 yaşındaki R.A.'nın elindeki silah kazara ateş aldı. Silahtan çıkan mermi 13 yaşındaki kardeşi Resul A.'ya isabet etti. Ağır yaralanan çocuk, 112 ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Resul A. için Boyabat ilçesine bağlı Çarşak köyünde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Resul A., köy mezarlığına defnedildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.