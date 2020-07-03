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AK Parti Gerze İlçe Başkanı istifa etti

AK Parti Gerze İlçe Başkanı Vahdettin Özdemir, 2 buçuk yıldan bu yana yürütmekte olduğu görevini bıraktı.


İşlerinin yoğunluğu nedeniyle görevi bıraktığını belirten Özdemir, "Ben bundan sonra işime yoğunlaşacağım. Başkanlığım döneminde AK Parti'ye, davama büyük katkılarım oldu. Bunlardan en önemlisi de 31 Mart 2019 seçimlerinde Gerze ilçesinin iktidar partisiyle buluşmasına vesile olmuşuzdur. Ben görevimi yaptım ve bayrak yarışı olarak gördüğümüz bu görevi bugün itibarıyla bıraktığımı buradan bütün vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum" dedi.

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