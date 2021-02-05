AK Parti Sinop Gençlik Kolları Kongresi

Olağan Kongresi İl Kültür Turizm Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra mevcut başkan Doğan Can Al genel kurula hitap etti. Ardından AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş bir konuşma yaparak yapılan kongrelerle 2023 seçimlerinin startını verdiklerini açıkladı. Maviş, "Bizim hareketimiz sadece sıradan bir siyasi parti hareketi değil dava hareketidir. Yaptığımız çalışmalarda yarın ben ne olacağım diye değil, yarın bu ülke, bu vatan ne olacak diye bakarak geleceğe adım adım yürüyelim. İnşallah 2023'te bütün engelleri aşarak, kurulan bütün tuzakları boşa çıkararak, Türkiye'yi teslim almak isteyenlere boyun eğmeyerek, Recep Tayip Erdogan'ı bir kere daha Cumhurbaşkanı yapmaya yemin ediyoruz. Bu büyük mücadelede Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında burçlara bayrağı Sinop'un Ulubatlı aslanları dikecek inşallah" dedi.

Davulların çalındığı kongreye gençler tezahüratlarıyla damgasını vurdu. Yapılan protokol konuşmaları sonrası seçimlere geçildi. Kongreye tek aday olarak katılan mevcut Başkan Doğan Can Al, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi.