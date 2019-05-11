AK Parti teşkilatlarından Kızılay'a kan bağışı

AK Parti Sinop Merkez İlçe Başkanlığı, Ramazan ayı içinde iftar sonrası anlamlı bir etkinliğe imza atarak Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Merkez İlçe Başkanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen bağışa, İl Başkanı Uğur Giresun, İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Merkez İlçe Başkanı Faruk Şanoğlu, İl, İlçe Yönetimi, Kadın, Gençlik Kolları ve ÜNİAK teşkilatı üyeleri katıldılar.

Bağış öncesi Kızılay yetkilileri tarafından verilen formları dolduran partililer daha sonra sırayla kan bağışında bulundular. Bağış sonrası açıklama yapan Merkez İlçe Başkanı Faruk Şanoğlu, Türkiye genelinde kan bağışlarının Ramazan ayı olması nedeniyle önemli oranda düştüğünü belirterek vatandaşları teşvik etmek amacıyla bu bağış etkinliğini düzenlediklerini ifade etti.

Sinopluları Mübarek Ramazan ayı dolayısıyla kan bağışında bulunmaya davet eden Şanoğlu, “Ramazan ayında kan vermenin herhangi bir mahsuru yok. Gerek Sağlık Bakanlığımız, gerekse Diyanet İşleri Başkanlığımız bu konuda gerekli açıklamayı yaptılar. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Bu sebeple tüm hemşehrilerimizi Ramazan ayının bereketli ikliminde kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Bağış etkinliğimizde bizleri yalnız bırakmayan İl Başkanımız, İl Genel Genel Meclisi Başkanımız ve teşkilatımızın her bir mensubuna yürekten teşekkür ediyorum. Türk Kızılayı darda kalanın yanında olan bir kurumdur. Dünyanın neresinde dara düşmüş, mağdur ve mazlum varsa oraya el uzatan bir kurumdur. Türk Kızılay sadece kan ihtiyacını karşılamıyor, kimin nerede bir ihtiyacı varsa el uzatıyor. Bu bağlamda Kızılayımızın değerli gönüllülerine de şükranlarımı sunuyorum” dedi.