Rıza Nur Halk Kütüphanesi Müdürü Erol Akarslan, “Sinop okuyan bir kent. Biz de okuyucu ve üye sayısını nasıl yukarılara çekebiliriz diye çalışıyoruz” dedi.

Sinop halkının kitap okuduğunu belirten Akarslan, “Doktor Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğümüzde 2016-2017-2018 yılı okuyucu sayısına baktığımızda son 3 yıla nazaran bir artış söz konusu. Gerek üye sayısında da 2016-2017-2018 yıllarına bakıldığında da her yıl üye sayısında da muazzam bir artış olduğu görülmektedir. 2018 yılında okuyucu sayımız 6 bin 4137, üye sayımız ise 8 bin 353'dir. 2018 yılının 31 Aralık itibariyle alınan veriler bunlar. 2019 yılının 6. Ayına yaklaştık hemen hemen. Bu rakamlar daha da üst seviyelere çıkmış bulunmaktadır. 2018 yılı verilerine göre toplam kitap sayımız 61 bin 158'dir. Ama son 6 ay içerisinde de kütüphanemize daha da yeni kitaplar geldi. Yılda 5 binden fazla kitap geliyor. Kütüphaneler Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından satın alınıp gönderilen kitaplar var. Bunların teknik işlemleri biran önce yapılıp okuyucuyla buluşturabilmek için biran önce raftaki yerlerini alıyor. Vermiş olduğum kitap sayısı da şu an üst seviyelerde, vermiş olduğum adet sayısı 2018 yılına ait. Ramazan nedeni ile valilikten aldığımız izin ile mesai saatlerini 19.00'a çektik. Ramazan'dan sonra yine sabah 08.30 akşam 22.00 olarak devam edeceğiz” diye konuştu.

Kütüphaneye Sinopluların yoğun bir ilgisinin söz konusu olduğunu belirten Akarslan, “Sınavlar vesilesiyle gelenler var. Yoğun bir şekilde salonumuzu kullanıyorlar. Üye olup kitap almak suretiyle de ödünç verme hizmetlerinden faydalananlar var. Bu manada Sinop okuyan bir kent. Biz de okuyucu ve üye sayısını nasıl yukarılara çekebiliriz diye çalışıyoruz. Amacımız bu sayıyı daha da yukarılara çekmek” şeklinde konuştu.