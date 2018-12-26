Akbaş: “2019 yılında üyelerle daha da etkileşimli olmayı hedefliyoruz”

Düzenlediği basın toplantısında 2018 yılı değerlendirmesi yapan ve 2019'da yapmayı planladıkları projelerden bahseden TSO Başkanı Salim Akbaş, “2019 yılında üyeler ile daha da etkileşimli olmayı hedefliyoruz. Üyelerimizden sitemizdeki memnuniyet ve beklenti anketimizden bizleri değerlendirmelerini, bizlere sürekli bilgi ve talepler iletiyor olmalarını istiyoruz. Biz de üyelerimize web sitemiz, sosyal medya ve gazetemiz üzerinden güncel bilgiler sunmaya devam edeceğiz. Fuar, etkinlik, ikili iş görüşmeleri için üyelerimizin taleplerine yönelik hızlı adımlar atabilmeyi planlıyoruz. 2019 fuarları odamızca incelenmiş olup üyelerimizle birlikte katılımı planlanabilecek fuarlar oluşturulmaya başlanmıştır. Üyelerimizden gelen talepler ayrıca değerlendirilecektir” dedi.

Amerika'da AVM'lerin yavaş yavaş boşalmaya başladığını, Amerika ve Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada ticaretin gün geçtikçe internet ortamına kaydığını belirten Akbaş, “Biz de bu yıl oda toplantı salonumuzda gerçekleştirdiğimiz girişimcilik kursları, iç-dış ticaret bilgilendirme toplantıları gibi aktiviteleri daha da çoğaltırken özellikle e-ticaret konusunun üzerinde duracak, üyelerimizi e-ticaret, e-dış ticaret konusunda bilgilendirme ve teşvik etme ile ilgili çalışmalar gerçekleştireceğiz. Örneğin ünlü e-ticaret sitelerinin kurucu ve yöneticilerini üyelerimizle buluşturmak için ilimize davet etmek ile ilgili görüşmelere şimdiden başladık. Bizim için diğer bir önemli husus, Sinoplu hemşehrilerimizin Sinoplu üreticilerden memleketimizden alışveriş yapmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak ve Sinopumuzda üretimi yapılan endüstriyel ürünlerin ulusal ve uluslararası tanıtımı ve pazarını genişletmek. Bu konuya da ‘www.sinopuretiyor.com', net ve org domain adresini alarak bir başlangıç yaptık. Sinoplu üreticilerin ürünlerini sergileyeceğimiz bu siteyi parlatıp, destekleyip geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Basın toplantısına Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.