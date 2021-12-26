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Akgöl buz tuttu, kartpostallık görüntüler oluştu

Sinop’un Ayancık ilçesi sınırlarında yer alan Akgöl Tabiat Parkı’nda bulunan Akgöl’ün yüzeyi buzla kaplandı.

Sinop'un Ayancık ilçesi sınırlarında yer alan Akgöl Tabiat Parkı'nda bulunan Akgöl'ün yüzeyi buzla kaplandı.


Hem orman, hem otsu, hem de göl ekosistemini aynı anda barındırması dolayısıyla ziyaretçilerinin ilgisini çeken Akgöl Tabiat Parkı, kış mevsiminde kartpostallık görüntüler oluşturuyor.


Beyaz gelinliğini giymiş görüntüsüyle Akgöl, ziyaretçilerine doyumsuz anlar yaşatıyor.


Zengin bitki örtüsünden oluşan doğal güzellikleriyle dikkati çeken tabiat parkı, Türkiye'nin 236. tabiat parkı olarak ilan edilmişti.

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