Akliman Deniz Feneri, yeni merdivenine kavuştu

Sinop'un Akliman mevkisinde bulunan deniz feneri merdivenleri, uzun zamandır tehlike arz ettiği söylentileri dikkate alınarak önlemi alındı.

Vatandaşlar tarafından çokça şikayet edilen Akliman mevkisindeki deniz fenerinin yıkılmak üzere olan merdivenleri, yaz aylarında ziyaretçisinin hayli yüksek olması sebebiyle bir kazaya yol açmadan sökülmüş ve fenere çıkılması engellenmişti. Şimdi ise yerine yenisi koyularak fener ziyarete güvenli şekilde açıldı. Söz konusu merdivenler, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen harici bir merdiven sistemiyle daha güvenilir hale getirildi.

İlgili vatandaşlar, konuyla ilgili çabalayan ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Akliman'a gelip de deniz fenerine çıkmayan çok az kişi vardır. Ziyaretçiler bu merdivenleri yıllardır şikayet ediyorlardı. Gerek sosyal medyada gerek yerel basında burada tehlike yaşanacağı zaman zaman yer alıyordu. Yaz aylarında bu merdivenleri sökmüşlerdi. Artık gelecek kişiler manzara izlemek için deniz fenerine çıkarken yıkılmak üzere olan merdiveni kullanmayacak. Daha güvenli merdivenlerimiz oldu” dedi.