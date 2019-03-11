İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akliman'ın inanılmaz güzelliği

Gerek tatilcilerin gerek Sinoplu vatandaşların uğrak yerlerinin başında gelen Akliman, tabii güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor.


Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, Akliman bölgesinin Sinop için en önemli turizm sirkülasyonun sağlandığı yer olduğunu söyledi. Tosun, “Akliman bizim en çok turizm sirkülasyon alanımızdır. Günübirlik turlarda bu bölge illerimizde Kastamonu, Samsun, Çorum günübirlik gelen birçok insan orada konaklamakta, çadır kurmakta. Günlük turizm sirkülasyonunun sahasıdır bu bölge. Bu bölgede yol standardımız biraz düşük. Bu bölgeyle ilgili bakanlığımız 1 milyon TL ödenek gönderdi. Yolun standardının yükselmesi ile ilgili, bu bir başlangıç ödeneğidir. Parayı Sinop Belediyesine aktardık, ihale çalışmalarını sürdürüyor. Biz belediyeyle görüşüyoruz, belediye proje çalışmasını yürütüyor. Projelerini tamamladılar. Önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacaklar. Belediyede ihale süreci devam ediyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.