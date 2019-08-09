Aksoy: “Boyabat'ta LGS'de son yılların en büyük başarısı elde edildi”

Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy, Boyabat'ta Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) son yılların en büyük başarısının elde edildiğini söyledi.

Boyabat İlçe Kaymakamlığında yapılan toplantıda Liselere Giriş Sınavı sonuçları değerlendirildi. Boyabat Kaymakamlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan ve okul idarecilerinin katılımıyla yapılan değerlendirme toplantısıyla ilgili basın açıklaması yapıldı.

Kaymakam Fatih Aksoy yaptığı açıklamada, “2019 yılında ilçe genelinde başarıyı arttırmak amacıyla yapılan çalışmaların değerlendirdiğimiz toplantıda ilçemizin Liselere Geçiş Sınavında (LGS) hem puan hem de yerleştirme sonuçları açısından ilçemiz adına son yılların en büyük başarısının elde ettiğini tespit ettik. Yaptığımız değerlendirmede 2019 yılı Liselere Geçiş Sınavı sonucunda yapılan yerleştirmelerde 61 fen lisesi, 16 proje okulu veya özel program uygulayan okul olmak üzere toplam 77 öğrencinin merkezi sınavla puan alan liselere yerleştiği, 15 öğrencinin ise yetenek ile öğrenci alan spor ve güzel sanatlar lisesine yerleşmeye hak kazandığını gördük. Ayrıca 2019 yılı Liselere Geçiş Sınavı sonucunda merkezi sınav ve yetenek sınavı ile öğrenci alan liselere toplam 92 öğrencinin yerleşmesini büyük başarı olarak değerlendirdik. Toplantı sonunda tüm arkadaşlarımızla beraber ilçe olarak elde ettiğimiz bu büyük başarının daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla önümüzdeki eğitim-öğretim yılında da başarıyı arttırıcı çalışmalar yapılmasına karar verdik” dedi.