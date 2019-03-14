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Aldığı ödülü Mehmetçik Vakfına bağışladı

Sinop’un Boyabat ilçesinde İstiklal Marşı’nın Kabulünün 98.

Sinop'un Boyabat ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı Kutlama Programı, Boyabat 15 Temmuz Kültür Merkezinde gerçekleşti.


Boyabat'ta ortaokullar arası İstiklal Marşı okuma yarışmasında birinci olan Boyabat Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hızır Hasan Bayrak, yarışmada dereceye girerek altın ödülü aldı. 3 yıldır katıldığı İstiklal Marşı okuma yarışmasında birinciliği elden bırakmayan Hızır Hasan Bayrak, aldığı altın ödülünü Mehmetçik Vakfı hesabına yatırdıktan sonra dekontunu babası Ümmet Bayrak'la birlikte Boyabat İlçe Jandarma Komutan V. J. Kd. Bşv. Özay Topçu'ya takdim etti.

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