Ambulans uçuruma yuvarlanmaktan saniyeler içinde kurtuldu

Sinop'un Türkeli ile Ayancık ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun Büyükdüz mevkisinde yol çöktü. O sırada geçmekte olan ambulans ise uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, Ayancık ilçesine bağlı Büyükdüz köyü Şehitlik yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun çökmesi nedeniyle iki şeritli yol tek şerite indi. İddiaya göre, Türkeli ilçesinden Ayancık ilçesine seyir halinde olan ambulans yolun çöktüğünü son anda fark ederek yolun diğer tarafındaki toprak yığınına çarptı. Ambulansta hastanın olmaması rahat bir nefes aldırdı. Olayın ardından Karayolları ekipleri, söz konusu bölgede emniyet şeridi ve levhalarla önlemler aldı.