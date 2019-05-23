Anaokulu öğrencilerinin mezuniyet coşkusu

Yıl Gazi Anaokulu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Türkeli Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonunda düzenlenen programa, Belediye Başkan Vekili Saime Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Olgun Şensoy, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Anaokulu Müdüresi Ayşegül Özden, "Bütün toplumların ve ulusların umutları ve güvenceleri genç nesillerdir. Elbette bizim de geleceğimiz ve güvencemiz sizlersiniz. Bu gerçeği Ulu Önder Atatürk, 'Bütün umudum gençliktedir' diyerek ülkeyi ve bütün değerlerini gençlere emanet ederek göstermiştir. İnanıyorum ki, sizler de umutları ve güveni boşa çıkarmayacak, ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine çıkaracaksınız. Bunu bütün kalbimle inanıyorum" dedi.

Konuşmanın ardından anaokulu öğrencileri, hazırladıkları şiirleri okudu. Programda müzik eşliğinde dans eden öğrenciler, daha sonra ilk diplomalarını alarak kep attı.