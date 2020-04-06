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Anne köpeğe polis ekiplerinden yardım

Sinop’ta, korona virüs tedbirleri kapsamında görev alan polis ekipleri, sokak köpekleri için seferber oldu.

Sinop'ta, korona virüs tedbirleri kapsamında görev alan polis ekipleri, sokak köpekleri için seferber oldu. Hem görevlerini sürdüren hem de sokak hayvanlarına gıda yardımında bulunan ekipler bu seferde anne köpeği beslediler.


Sinop'un Boyabat ilçesinde bir çok esnafın kapalı olmasından dolayı aç kalan sokak köpeklerine polis ekipleri sahip çıktı. Korona virüsün yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında, Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri bu seferde bir köpek anneyi sevindirdiler. Boyabat Bağlar mevkinde 8 yavru yapan anne köpeğe Boyabat polisi yiyecek vererek zor gününde sahip çıktı.

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