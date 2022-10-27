Ara yoldan hızla çıkan araç önce yayaya sonra müzeye çarptı: 4 yaralı

Sinop'ta ara yoldan hızla çıkan aracın önce yayaya, ardından müze kapısına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Aracın hızla gelişi ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Okullar Caddesi'nde 11.30 saatlerinde meydana geldi. 57 AAU 276 plakalı araç sahibi R.Y., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ara yoldan hızla çıkarak yolun karşısında kaldırımdan geçmekte olan yayaya, ardından Etnoğrafya Müzesinin demir kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan R.Y., H.Y., H.B. ve kaldırımdan geçmekte olan yaya yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayı gören Fikri Damaroğlu, “Araç ara yoldan hızla geldi. Hızlandığı anda direk duvara vurdu. O anda da yaşlı teyze geçiyordu. O teyzeyi de oraya sıkıştırmış oldu” dedi.

Kaza sonrası araç çekici yardımı ile kaldırılırken, emniyet ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.