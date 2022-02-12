Sinop'ta aracın çarptığı tilki telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde havaalanı mevkiinde meydana geldi. Plakası henüz belirlenemeyen araç önüne aniden çıkan tilkiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle tilki telef oldu. Telef olan tilkinin kuyruğunu kesip çalan vatandaşlar ise havyansever vatandaşlar tarafından tepki çekti.

Görgü tanığı olan Mert Başcan, “Seyir halinde ilerlerken yol kenarında bir tilki gördüm. İnip tilkiye baktığımda telef olmuştu. Gariplik ise tilkinin kuyruğunun olmamasıydı. Resmen tilkinin kuyruğu kesilip alınmış. Kim neden bu kuyruğu kesip almış bilemedim ama sanırım dekor için kullanacaklar” dedi.