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Aranan adreslerden ruhsatsız silah ve uyuşturucu çıktı

Sinop’ta jandarma tarafından yürütülen operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sinop'ta jandarma tarafından yürütülen operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.


Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Erfelek ilçe merkezi ve Avlağasökü köyünde 4 ayrı ikamette yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile tüfeğe ait 12 adet fişek,1 adet faturasız kurusıkı tabanca, 15 adet uyuşturucu hap, 1 adet lilika marka uyuşturucu hap, yaklaşık 30 gr. kenevir tohumu ele geçirilmiş olup adli işlemlere başlanmıştır" denildi.

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