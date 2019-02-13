Ata Bekir kapakları verecek yer buldu

Sinop'un Gerze ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Ata Bekir Çakır, yaklaşık 2 yıldır engelliler için mavi kapak topluyor. Ata Bekir 2 yıldır engelliler için topladığı mavi kapakları verebileceği bir yer buldu.

Ata Bekir Çakır'ın babası Sezgin Çakır, oğlunun her fırsatta mavi kapak topladığını ifade etti. Sezgin Çakır, "Böyle bir şeyi yapmak oğlumun aklına gelmiş. Ben de ona destek çıkıyorum ve onunla birlikte mavi kapak topluyorum. Bir engelli vatandaşımıza yardımcı olabiliyorsak eğer ne mutlu bize. Ben bunu kendime ve oğluma vazife bildim. Nerede bir mavi kapak görsek alıyoruz.”dedi.

Kapakları verecek yer bulundu

Ata Bekir Çakır 2 yıldır biriktirdiği kapakları verecek yer buldu. Konu ile ilgili Ata Bekir'in babası Sezgin Çakır yaptığı açıklamada, “Samsun'dan gelen telefon üzerine kapakları almak istediler. Biz de kargo yoluyla gönderdik. Kapakları isteyen ise Anadolu Sakatlar Derneğinin Samsun Şube Başkanı Hüseyin Mızraklı oldu. Kapaklar ile tekerlikli sandalye alacaklarını belirttiler. Biz de oğlumla birlikte bu fırsatı kaçırmak istemedik. Kapakları gönderdik. Ayrıca Ata Bekir'in sınıf ve okul arkadaşları da artık kapak toplamaya başladı ve her gün toplayıp Ata'ya getiriyorlar. Ayrıca okulun kantincisi de kapak biriktirip Ata'ya veriyormuş” diye konuştu.

Kapakları alan Anadolu Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hüseyin Mızraklı ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Biz mavi kapak kampanyası dahilinde Samsun genelinde 17 işletme dahilinde ihtiyacı olan engelli kardeşlerimize mavi kapak biriktirerek tekerlekli sandalye alıyoruz. Bu anlamda katkısı olan hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bize katkı sağlayan Sinop'tan Sezgin kardeşimize ve oğluna çok teşekkür ediyoruz. Toplam 10 kilo kapak gönderdiler bize" şeklinde konuştu.