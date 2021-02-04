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‘Atmaca' Sinop'ta test edildi

Roketsan tarafından geliştirilen uzun menzilli gemisavar füzesi ‘Atmaca’ Sinop’ta test edildi.

Roketsan tarafından geliştirilen uzun menzilli gemisavar füzesi ‘Atmaca' Sinop'ta test edildi.


Sinop Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Valimiz Erol Karaömeroğlu, Roketsan tarafından geliştirilen Uzun Menzilli Gemisavar Füzesi ‘Atmaca'nın seri üretime geçiş atış faaliyetini yerinde izlemek için TCG Kınalıada Gemisi ile ilimize gelen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ı Sinop İskelesi'nde karşıladı. Valimiz Erol Karaömeroğlu, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile birlikte, Roketsan tarafından geliştirilen uzun menzilli Gemisavar Füzesi ‘Atmaca'nın füze test atış alanında gerçekleştirilen seri üretime geçiş atış faaliyetine katıldı” denildi.

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