Ayancık Devlet Hastanesi, "HIMMS Stage 6" belgesi aldı

Ayancık Devlet Hastanesi, "HIMSS Emram Seviye 6" belgesini almaya hak kazanarak, Sinop'ta bu belgeyi alan ilk hastane oldu.

Ayancık Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Hasan Ergenç, yaptığı açıklamada, "Hastanemiz için gerekli yazılımsal ve donanımsal ihtiyaçlar belirlendikten sonra hızlı bir satın alma sürecinin ardından bütün sistem kurularak çalışan personellere eğitimler verildi. Sonrasında tüm hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra 'HIMSS 6' belgesini alabilmek için Medipol Mega Üniversitesi Hastanesine başvuruda bulunduk. Bütün bu çalışmalarımız sonucunda 'HIMSS 6 Dijital Hastane' belgesini almanın ve böyle kaliteli bir sistemi Ayancık'ın güzel insanlarının hizmetine sunabilmenin haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

'HIMSS 6 Dijital Hastane' hakkında bilgi veren Ergenç, "Ayancık Devlet Hastanesi olarak kurumumuza başvurusundan itibaren hasta tanılama sistemiyle başlayarak, hastanın tüm sağlık bilgilerinin dijital ortamda saklandığı, e-reçete ve muayene bilgilerinin cep telefonuyla hastaya iletildiği, hiçbir evrak kalabalığına mahal verilmeden bütün formların sistem üzerinden doldurulduğu, yapılan tetkik ve tedavi bilgilerinin eş zamanlı olarak hasta cep telefonuna gönderildiği, hem de doktorun ekranına uyarı ile bildirildiği, aynı zamanda hasta güvenliğinde de sıfır hatayı hedefleyen ve kağıt israfını da ortadan kaldıran dijital hastane sistemimiz ile değerli halkımıza Avrupa standartlarında sağlık hizmeti vermekten gurur duymaktayız. Hastanemizde uygulamaya başladığımız bu sistemde hastanın servise yatışı yapıldığında, hastanın koluna takılan dijital bileklik sayesinde hastaya yanlış ilaç uygulama hatası ortadan kaldırıldı. Sistem hem hastaya yazılan ilacı hem de hastayı doğrulamadan asla tedavi uygulanmasına izin vermiyor. Hemşirelerimiz hasta bilgilerini tabletlerle hasta başında alıyor. Doktor gecenin hangi saatinde olursa olsun hastanın bütün tetkik ve tedavilerini cep telefonundan görebiliyor. Gerek görürse evden hastaya tedavi ekleyebiliyor. Böylece acil durumlarda zaman kaybına bağlı hasta zararı da en aza indiriliyor. Ayrıca hastanemizde kurulan bu sistem sürekli olarak sağlık çalışanlarına, kişiye ve kişinin hastalığına özel uyarılar vererek, hastalarımızın doğru tedaviyi almalarına yardımcı oluyor. Hastanın önceden kullandığı ilaçlarla, doktorun yeni yazdığı ilaçlar arasında bir etkileşim varsa, hastanın tahlil sonucu neticesinde ilacın bırakılması ya da dozunun yükseltilmesi gerekiyorsa, kullandığı ilaçla birlikte yememesi gereken gıdalar varsa, hekimin yazdığı ilaca hastanın alerjisi bulunuyorsa, sistem doktorun ekranına ve cep telefonuna mesaj göndererek doktora hatırlatmada bulunuyor. Böylece ilaca bağlı hasta zararı da bu sistem sayesinde sıfıra iniyor. Hastalarımız akciğer filmini, tahlillerini taşımak ve evrak işleriyle uğraşmak zorunda kalmıyor, cihazlarımıza kurduğumuz PACS sistemi sayesinde bütün tetkikler sonuçlandığı anda doktorun ekranına düşüyor. Hastanedeki her birimde kağıt kullanımını kaldırdık. Kullanıcılar için mobil çözümler ürettik. Multifonksiyonel Hasta başı Uygulamalarını hayata geçirdik ve Entegre Güvenlik Sistemlerini kurduk. Çevre dostu yazılımları hastalarımızın hizmetine sunduk ve aynı zamanda Operasyonel hız ve iş akışlarında uyum sağlanarak her yerden her an bilgiye erişim ile hasta ve çalışan memnuniyeti sağladık. Bu süreçte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, özverili çalışmalarından ötürü Ayancık Devlet Hastanesi olarak çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.