Ayancık'ın araba mezarlığı

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinde zarar gören araçlar şehir girişinde bir araba mezarlığı oluşturdu. Selde hurdaya dönen araçlar imha edilmek üzere çeşitli illere gönderilmeyi bekliyor.

Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası bina bahçeleri, yollar ve çay yatağı gibi birçok alanda hurdaya dönmüş araçlar bulundu. Hasar tespiti için ilk olarak yediemin deposu yanında bir park alanında toplanan araçlar çalışmalar sonrası şehrin girişinde bir boş araziye alındı.

Yüzlerce aracın toplandığı alanda bir kısmı imha edilmek üzere çeşitli illere gönderildi. Diğerleri ise beklemeye devam ediyor. Alan adeta bir araba mezarlığı görüntüsü veriyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sinop, Bartın ve Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde toplam 3 bin 468 aracın zarar gördüğünü açıklamıştı.

Sel günü vatandaşların bir kısmı araçlarını yüksek kesimlere kaçırarak kurtarırken, bir kısmı da buna mani olamadı. Babaçay köyünde selde hayatını kaybeden Arif Karadeniz de otomobil ve hayvanlarını kurtarmak isterken felakete yakalanmıştı.

Arif Karadeniz'in yeğeni Cengiz Karadeniz, “11 Ağustos'ta ilçemizde hakikaten bir afet yaşandı. Bu afette derelerin tıkanması neticesinde ilçemizin büyük bir bölümüne sel geldi. Bu sel neticesinde araçlarımızın birçoğunda ciddi hasarlar oluştu. Sel sularını kapıldı. Bazı araçların enkazı bile bulunamadı. Sanayinin de yıkılması neticesinde bazı araçlarımız Samsun, bazısı İstanbul bazısı Sinop'a gönderildi. Tadilat, tamirat çalışmaları yapılıyor. Bu araçlar hususunda ciddi olarak maddi destek de verildi. Can kayıplarımız da oluştu. Görüldüğü üzere birçok araç, hurda yığını haline geldi. Burası bir araç mezarlığına döndü. Bazı araçlar bulunamadı. Bazı araçlar İstanbul'a gönderildi. Çekiciler hala da taşımaya devam ediyor. Ciddi bir maddi ve manevi zarar oluştu" dedi.

Amcası Arif Karadeniz'in de aracını ve hayvanlarını kurtardıktan sonra dönüşte sele kapıldığını belirten Cengiz Karadeniz, "Ben Babaçay köylüyüm. Babaçay köyünde amcam Arif Karadeniz, yengem Gülizar Karadeniz selde hayatını kaybetti. Amcam aracını kurtarıyor, hayvanlarını kurtarıyor. Ancak sonradan maalesef sele kapılarak hayatlarını kaybediyorlar. Tüm ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin. Makamları cennet olsun. Kendi araçlarımız biz de son anda kurtardık. Maddi zararlarımız karşılanıyor ama cana gelmeseydi. Allah'ın takdiri” diye konuştu.