Ayancıklı nakliyecilerden tomruk iddialarına yanıt: “Algı operasyonu”

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası kamuoyunda tomruklar aleyhinde oluşan durum nakliyecileri rahatsız etti. Yaşanan yıkımın tamamen tomruklara bağlanmasını 'algı operasyonu' olarak nitelendiren Kooperatif Başkanı Erol Yüksel, tomrukları 'Ayancık ekonomisinin olmazsa olmazı' olarak nitelendirdi.

S.S. 10 Nolu Ayancık Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erol Yüksel, “Babaçay'daki olumsuzlukları sadece Yeni Konak Orman Deposu'na bağlamak yanlış bir şey. Bugün Yeni Konak'tan yukarıya doğru bakıldığında ne yol var ne iz var. Çayın üstleri tamamen bir ova olmuş. Daha evvel çayın üstlerinde çok çınar ağacı vardı, tamamen yok olmuş. Yani Ayancık'ta ve kamuoyunda ‘Yeni Konak Orman Deposu Babaçay'ı götürdü' diye bir algı operasyonu içerisine soktular ama tabii ki biz onların konuştuğu açıdan bakmıyoruz. Tomruğun yıktığı yerler var mıdır? Mutlaka vardır. Yok demiyorum ben” dedi.

Tomrukların Ayancık için önemli olduğunu belirten Yüksel, “Bu Ayancık'ın ekonomisi bu tomruklar sayesinde ayakta duruyordu. Şimdi birinci aya kadar üretim olmadığını duyuyoruz sağdan soldan. Aslı var veya yok bilmiyoruz ama üretim olmayınca ormanda bu Ayancık'a para nereden girecek? Bu kamyoncu para kazanmayınca bu esnaf parayı nereden bulacak? Bulamayacaklar, hepsi aç kalacaklar. Biz kamyoncular, ben kooperatif başkanı olarak biz kendimize iş buluruz. Ayancık'ta olmasa gider Çorum'da, Ankara'da çalışırız. Biz her yerde çalışırız. Ama burada ayağımızın dibinde olan iş birebir her gün olan iş, kısa vadede Ayancık'a dönen peşin para bunlar. Ayancık'ın ekonomisini sağlayan bu milletin ‘yok tomruk şöyle, tomruk böyle' demesi ve millet, bacak kadar çocuk bile tomruktan bahsediyor bugün Ayancık'ta. Bu bacak kadar çocuğa ‘acaba tomruk ne işe yarar, bu tomruğun üretimi nasıl yapılır, bu tomruk buraya nasıl gelir' bundan hiç bahseden yok” diye konuştu.

“Yeni Konak'a depo çıktığında hiç kimsenin sesi çıkmıyordu” diyen Kooperatif Başkanı Yüksel, “Çünkü niye çıkmıyordu para geliyordu Ayancık'a. Sel aldıktan sonra tomruk kötü oldu. Bugüne kadar iyiydi ya. Ayancık'ta 100 bin TL'lik daireleri 500 bin TL'ye sattılar bu müteahhitler. Niye 500 bine sattılar, Ayancık'ta köylü para götürüyor. Ormandan para geliyor. Hep bu milletin bahsettiği tomrukların sayesinde 100 bin TL'lik daireler 500 bin TL'ye çıktı. Sanayide tomruktan bahseden, şikayetçi olan arkadaşlarımız var. Sen 100 liralık işi 500 liraya çekiyordun sanayici arkadaşım. Yani sen bugün niye tomruktan şikayetçi oluyorsun. Sen çayın kenarına sanayi yaparsan, çayın kenarına depoyu yaparsan, çayın kenarına pazar yerini yaparsan elbette ki belli bir zaman sonra doğa verdiğini alacaktır” şeklinde konuştu.

Yüksel, “Bu bir gerçek ki tüm kamuoyu bilsin ki bu memleket ormanla geçiniyor. Bugün köyde duran arkadaşlarımız, üretim yapan arkadaşlarımızın hepsinin altında sıfır kilometre traktörler var. Altlarında en güzel arabalar var. Bunun hepsinin kaynağı ormandır. Yani bu milletin böyle domuza bakar gibi baktığı tomruklardır. Bundan sonrası artık yatırımlar yapılırken, binalar yapılırken herkes kendine çeki düzen vererek çay kenarlarına yaptırmazlar. Bundan sonra kurulacak olan orman deposu sel görmeyecek yere konulur inşallah, böyle bir felakette yaşanmaz” ifadelerini kullandı.