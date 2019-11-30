Ayancıklı öğrencinin eseri, 'Masalım-tırak Hikayeler' kitabında yayınlandı

sınıf öğrencisi Azra Çetin'in "Aile Sevgisi" adlı hikayesi, Yenilikçi Araştıran ve Geliştiren Eğitimciler Derneği tarafından hazırlanan 'Masalım-tırak Hikayeler' kitabında yayınlandı.

Ayancık Fatih İlkokulu Uzman Sınıf Öğretmeni Erhan Çelem, 4. sınıf öğrencisi Azra Çetin'in yeteneğini ve bu konuda becerisini ön plana çıkartmak için "Yenilikçi Araştıran ve Geliştiren Eğitimciler Derneği"nin ülke genelinde başlattığı, "Çocuktan Çocuğa Hikayeler" ve "Annelerden Çocuklara Hikayeler" etkinliğine, 'Aile Sevgisi' adlı hikayesini proje değerlendirme komisyonuna gönderdi. Komisyonda beğeni kazanan eseri 30 farklı yazarın hikayelerinden oluşan "Masalım-tırak Hikayeler" kitabında yer aldı.

Kitabın yayınlanarak öğrenci ile buluşturulmasının ardından Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya girişimlerde bulunarak, ilçedeki ilkokullarına ücretsiz dağıtımını gerçekleştirdi. Küçük yazar Azra Çetin, öğretmeni Erhan Çelem ile birlikte Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya'yı ziyaret ederek, kendisine imzalı kitabını takdim etti ve dağıtımını sağlamasından dolayı teşekkürlerini iletti.