Ayancık'ta 5 gün kan bağışı kampanyası düzenlenecek

Ayancık Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hasan Ergenç, 4 Kasım 2019 Pazartesi günü başlayacak ve beş gün sürecek olan Kan Bağışı Kampanyası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemizde özellikle kış aylarında kan rezervlerinde ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Hastanemizde sağlık hizmeti alan hastalarımızın acil durumlarda meydana gelen kan gereksinimini karşılamak, ayrıca ülkemiz genelinde nerede bir ihtiyaç varsa orada ivedilikle olması gereken kan ihtiyacı bizleri bu kampanyayı yapmaya teşvik etmiştir. Yine sınır boylarında yurt içinde ve sınır ötesinde kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerimize, tüm ihtiyaç sahiplerine can verecek olan kan bağışımız nice canlara hayat verecektir. Yarın size veya en sevdiğiniz kişiye can verecek olan kanı vermekle hem sağlığımıza olumlu yönde katkı sağlamış olacak, hem de ihtiyacı olanlara can vermiş olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Bu kapsamda bizlerde yetkililerimizden izin alarak, gerekli alt yapıyı oluşturduk. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum teşkilatlarıyla, değerli esnafımızla ve tüm halkımızla el ele bu kampanyayı başlatacağız. İlçemizin güzide insanlarının başlatacağımız bu kampanyaya gerekli ilgiyi üst düzeyde göstereceğine olan inancımızı ifade ediyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.