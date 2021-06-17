Ayancık'ta çadır, konteyner ve tekneler için tahliye kararı

Sinop'un Ayancık ilçesinde Denizciler Mahallesi'ndeki kapalı yol istikametince vatandaşlar tarafından konulan çadır, konteyner, karavan ve tekneler tahliye edilecek.

Ayancık Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz Denizciler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan (Ayancık köyü olarak tabir edilen) devletin hüküm ve tasarrufu altındaki deniz kıyısına paralel olarak uzanan kapalı yol istikametince çadır, konteyner, karavan, tekne vs koymak suretiyle işgal edildiği tespit edilmiştir. Ayrıca İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetim ve kontrollerde, söz konusu alanlarda genel güvenlik ve asayişin sağlanmasının zarureti olduğu bahsedilen yerleri kullanan şahısları şikayetlere konu edildikleri anlaşılmıştır. Söz konusu alanlın 3621 sayılı Kıyı Kanun'u kapsamında kaldığı ve Kıyı Kanunu'nun 5'inci maddesinde 'kıyı herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup buralarda hiçbir yapı yapılamaz' denilmektedir. Bu nedenlerle, 02-07 2021 tarihine kadar bu alanların tahliye edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75. maddesi ve bu Kanun'a dayanılarak çıkarılan hazine taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmeliğinin 89. maddesine göre yasal yoldan tahliyeleri sağlanacaktır. Kamuoyuna ilan olunur."