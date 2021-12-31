Ayancık'ta endoskopi ve kolonoskopi işlemleri başladı

Ayancık Devlet Hastanesi'nde endoskopi ve kolonoskopi işlemleri yapılmaya başlandı.

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Çakmak tarafından gerçekleştirilen uygulama ile gastrit, reflü, ülser gibi mideye yönelik hastalıklar ile kolonoskopik inceleme ile de kalın bağırsak hastalıkları teşhis edilerek tedavileri yapılıyor.

Ayancık Devlet Hastanesi'nde ilk defa gerçekleştirilen uygulama ile ilgili olarak Ayancık Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Ergenç, "Hastanemize alınan son teknolojik cihazlar ile endoskopi ve kolonoskopi hizmetine başlamış olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Başarılı doktorlarımızdan Genel Cerrahi Polikliniğinde hizmet veren, Opr. Dr. Ahmet Çakmak tarafından sindirim sistemi hastalıklarının tanısı, tedavisi ve takibi yapılmakta olup, tanı ve tedavi de başta gastroskopi, rektoskopi, kolonoskopi ve ultrason gibi tanı yöntemleri kullanılmaktadır. Gelen hastalarımız uzman doktorlarımızın gerekli gördüğü takdirde yatarak tetkik ve tedavileri yapıyor. Devletimizin imkanları ile Hastanemize kazandırılan teknik açıdan modern son teknolojik cihazlar ile hastalarımıza tanı ve tedavi amacıyla endoskopi ve kolonoskopi işlemleri yapılmaya başlandı. Bu sayede Ayancık'ın güzel insanlarının başka hastanelere gitmelerine gerek kalmadan işlemlerinin ilçemizde yapabilirler. İlçemize hayırlı olsun” dedi.